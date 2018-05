De dirigent leidde zijn laatste orkest, zo zag het afscheid van Andrea Pirlo eruit

Andrea Pirlo kan zijn schoenen definitief aan de haak hangen. De middenvelder speelde in november zijn laatste officiële wedstrijd voor de Amerikaanse club New York City FC. Maandag kreeg hij in San Siro een galawedstrijd waarin hij met een aantal oud-ploegmaats nog eens het beste van zichzelf mocht geven. Het duel tussen het blauwe en het witte sterrenteam eindigde op 7-7. Pirlo wisselde tijdens de rust van shirt.

De 39-jarige Pirlo mocht zelf de twee teams samenstellen. Bij de witte ploeg speelden onder meer Frank Lampard, Francesco Totti, Allessandro Del Piero en de Braziliaan Ronaldo mee. Tussen de oude gloriën bij de blauwe ploeg vonden we de namen van onder andere Cafu, Clarence Seedorf, Ronaldinho en Luca Toni terug.

I am absolutely all over Pirlo’s testimonial tonight. pic.twitter.com/jrewefZuzc — Craig Chisholm (@craig_chis) 21 mei 2018

Pirlo zelf kwam voor geen van beide teams tot scoren. Filippo Inzaghi stal de show met een hattrick voor het witte team. De spelers van het blauwe sterrenteam verdeelde de doelpunten iets meer onder elkaar. Zes verschillende spelers vonden de weg naar de netten, onder wie de spitsbroeder van Inzaghi destijds bij AC Milan, Andriy Shevchenko.

Wissel van de wacht

Enkele minuten voor tijd werd Pirlo een pakkende applausvervanging gegund. Zijn vervanger luisterde naar de naam Niccolo Pirlo, zijn 15-jarige zoon.

Thank you, Maestro!



Standing ovation from San Siro for Andrea #Pirlo



...and now his son on the pitch! #LaNotteDelMaestro pic.twitter.com/lMeeSnRWSx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 21 mei 2018

Daarmee kwam er een einde aan de lange en succesvolle loopbaan van Pirlo. Na zijn debuut in 1995 voor Brescia, kwam de middenvelder achtereenvolgens uit voor Internazionale (waar hij achtereenvolgens werd uitgeleend aan Reggina en zijn oude club Brescia), AC Milan, Juventus en New York City FC.

Pirlo speelde met al zijn clubs samen maar liefst zes keer kampioen in de Serie A. Hij won daarnaast nog twee Italiaanse bekers en drie maal de Supercup. In de internationale clubcompetities slaagde Pirlo erin om tweemaal de Champions League, tweemaal de Europese Supercup en eenmaal het Wereldkampioenschap voor Clubs te winnen.

Ook bij de Italiaanse ploeg kende Pirlo de nodige successen. Hij speelde 116 keer voor de Azurri en vond daarin 13 keer het net. Het hoogtepunt van zijn internationale carrière is de wereldtitel van Italië in 2006 in Duitsland. Pirlo speelde zijn laatste interland voor Italië tegen Uruguay op het WK van 2014 in Brazilië. Italië ging er daar uit in de groepsfase.

