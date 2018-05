Familie van Mawda (2) is autopsieverslag komen inkijken: “Ouders willen gerechtigheid”

De familie van Mawda, en hun advocaten, zijn dinsdagvoormiddag het autopsieverslag komen inkijken bij het hof van beroep in Bergen. “De ouders willen gerechtigheid voor hun dochter”, zei hun advocaat Olivier Stein. “We hebben geen redenen om te twijfelen aan de autopsie.”

De ouders willen zo snel mogelijk een begrafenis voor hun dochter organiseren. “We hopen dat de familie een antwoord krijgt op een hele reeks vragen”, aldus Stein. “Ze hopen ook toegang te krijgen tot het medisch-wettelijk rapport, zodat ze weten of ze hun kind kunnen begraven.”

Dodelijk schot

Het 2-jarige meisje kwam in de nacht van woensdag op donderdag om bij een politieachtervolging op de E42. De familie van Mawda zat voorin naast de chauffeur, terwijl er zich achterin nog een familie bevond. Die zouden de ruiten achterin stukgeslagen hebben om via het raam te tonen dat er zich kinderen in het voertuig bevonden.

Het dodelijk schot kwam uiteindelijk van de politiewagen die links naast het voertuig reed. Het schot zou de chauffeur gemist hebben en de tweejarige peuter geraakt hebben.