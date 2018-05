Farid ‘le Fou’ met spoed van gevangenis naar ziekenhuis gebracht

Zondagavond is Farid Baoumhammad (50) met spoed vanuit de gevangenis van Sint-Gillis naar het Saint-Pierre ziekenhuis gebracht. De bekendste gevangene van ons land lijdt al een langere tijd aan kanker, maar zijn toestand zou nu plots verslechterd zijn. Dat meldt La Dernière Heure.

Farid Baoumhammad werd veroordeeld tot 29 jaar cel nadat hij - onder meer - een vrouw gijzelde, een man doodschoot en nog anderen trachtte te vermoorden. Hij moet in theorie nog tot 2027 achter de tralies blijven.

De ondertussen 50-jarige gevangene staat er ook om bekend herrie te schoppen in de gevangenis en onhandelbaar gedrag te vertonen, tot grote angst van de cipiers. Hij heeft dan ook een recordaantal transfers op zijn naam staan. Bamouhammad kon echter aantonen dat zijn gedrag te wijten was aan acute gevangenisstress en om die reden werd hij in april 2015 vrijgelaten. In september 2016 kreeg hij ruzie met zijn nieuwe vriendin waarop hij opnieuw ­werd opgesloten.

Nu zou Farid ‘le Fou’ met spoed naar het ziekenhuis Saint-Pierre gebracht zijn, om daar behandeld te worden voor kanker. Bij Bamouhammad is een agressieve vorm van kanker vastgesteld en de behandeling die hem daarvoor werd voorgeschreven, krijgt maar geen vat op de ziekte. Alhoewel zijn toestand sinds eind maart stabiel was, verbleef hij reeds enkele maanden in de ziekenboeg van de gevangenis. Zijn plotse transfer naar het ziekenhuis, kan voorspellen dat het einde nadert.

LEES OOK.Francken wil Farid ‘Le Fou’ het land uitzetten