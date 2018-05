Engelse aanvalsleider wordt aanvoerder op het WK in Rusland

Bondscoach Gareth Southgate heeft Harry Kane gekozen als kapitein van het Engelse nationale team op het WK in Rusland (14 juni - 15 juli). Dat is dinsdag bekendgemaakt op de Twitter-pagina van ‘The Three Lions’.

“Harry heeft buitengewone persoonlijke kwaliteiten”, verduidelijkte Southgate zijn keuze. “Hij is een echte prof en een van de belangrijkste zaken als kapitein is dat je elke dag opnieuw de toon aangeeft. Het is geweldig voor ons team om een aanvoerder te hebben die over een langere periode getoond heeft dat hij bij de beste ter wereld hoort.”

De 24-jarige Kane maakte in maart 2015 zijn debuut voor Engeland in een kwalificatiewedstrijd voor het EK 2016 in Frankrijk tegen Litouwen. Momenteel telt hij 23 caps waarin hij twaalf goals scoorde. Bij Tottenham vond hij afgelopen seizoen in totaal 41 keer de weg naar doel.

Engeland neemt het op het WK in de derde poulematch op tegen België (28/06). Voordien treffen Kane en co Tunesië (18/06) en Panama (24/06).