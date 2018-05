Groot-Brittannië brengt jaar na aanslag Manchester hulde aan slachtoffers: “Ik denk nog iedere dag aan jullie”

Premier Theresa May, die de aanslag dinsdag nog een “daad van walgelijke lafheid” noemde, en prins William nemen vanaf 15 uur Belgische tijd deel aan een niet-godsdienstige ceremonie met de families van de slachtoffers, de tientallen gewonden en de hulpverleners. De plechtigheid kan op een groot scherm gevolgd worden buiten de Manchester Arena, maar ook in York, Liverpool en Glasgow. Na afloop heeft prins William een privé-onderhoud met de families van de slachtoffers.

Onder meer in officiële gebouwen wordt om 15.30 uur een minuut stilte in acht genomen. Dinsdagavond geven op de Albert Square van Manchester meer dan 3.000 zangers van lokale koren het beste van zichzelf. Eén koor bestaat ook uit overlevenden van de aanslag.

thinking of you all today and every day I love you with all of me and am sending you all of the light and warmth I have to offer on this challenging day