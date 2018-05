Dode en drie mensen in levensgevaar nadat vrachtauto controle over stuur verliest

Torhout / Staden - Bij een zwaar verkeersongeval in Torhout is in de nacht van maandag op dinsdag een 64-jarige man uit Staden om het leven gekomen. Dat melden de politiezone Kouter en het parket West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Drie slachtoffers werden in kritieke toestand afgevoerd.

Het ongeval gebeurde even na 01.00 uur op de Oostendestraat. Een 43-jarige reed er met zijn lichte vrachtauto in de richting van Oostende toen hij in de bocht aan het kasteel van Wijnendale de controle over het stuur verloor. W.B. reed door de middenberm en kwam zo in botsing met de wagen van L.V., die in de richting van Torhout reed. Ook de lichte vrachtwagen van een 19-jarige man uit Lommel raakte in de crash betrokken.

Voor L.V. uit Staden kwam alle hulp te laat. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Twee 59-jarige passagiers zaten gekneld en moesten door de brandweer bevrijd worden. De vrouwen uit Staden en Kortemark werden in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De derde passagier, een man uit Kortemark, bleef ongedeerd. W.B. uit Menen werd ook met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de andere lichte vrachtwagen raakte niet gewond.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.