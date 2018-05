Trump en Kim Jong-un moeten elkaar nog ontmoeten, maar de herdenkingsmunt is er al

De ontmoeting tussen de Amerikaanse president en de Noord-Koreaanse leider moet en zal in de verf gezet worden, toch als het van de Amerikanen afhangt. De ontmoeting vindt normaal gezien plaats op 12 juni in Singapore, maar op het Witte Huis werd alvast de herdenkingsmunt voorgesteld.

Op die munt zijn de hoofden van de twee mannen te zien, met op de achtergrond de vlaggen van de Verenigde Staten en Noord-Korea. In totaal werden er 250 van deze munten gemaakt om de ‘historische ontmoeting’ tussen de twee staatshoofden te vereeuwigen.

Less than a month to Trump-Kim summit, White House Communications Agency (WHCA) releases its “trip coin.”

This is #74 of 250 made. pic.twitter.com/UTEJg1GyWv