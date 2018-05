Twee doden bij ongeval met vliegtuigje in Nederland

Bij Bergambacht in de Nederlandse provincie Zuid-Holland is dinsdagochtend een vliegtuigje neergestort. Daarbij zouden twee inzittenden zijn omgekomen.

Het toestel is volgens de politie deels in een weiland en deels in een sloot terechtgekomen. Volgens het AD gaat het om een Cessna-sportvliegtuigje, dat was opgestegen van Rotterdam The Hague Airport.

De oorzaak van het ongeval is nog niet gekend, en het is ook nog niet duidelijk hoeveel mensen aan boord waren.

Volgens persagentschap ANP zou het toestel een boom hebben geraakt toen het laag vloog, terwijl Omroep West meldt dat het neerstortte nadat het een looping maakte.