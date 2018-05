Wie zag Pierre (66) nadat hij zijn woonboot verliet?

Antwerpen - De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor de 66-jarige Pierre De Pauw. De man verliet op maandag 21 mei 2018 zijn woonboot aan de Binnenvaartstraat in Antwerpen, sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

De zestiger verliet maandag rond 08.45 uur zijn woonboot, die aan de Binnenvaartstraat in de Cadixwijk ligt.

De man is 1m75 groot en mager. Hij heeft donkere ogen en een gebruinde huid. Hij heeft kortgeknipt, donker grijzend haar dat naar achter is gekamd.

Op de dag van zijn verdwijning droeg hij een donkere jeans, een donkere jas van het merk Pierre Cardin, een blauw gespikkelde trui, een wit/blauw/oranje hemd en zwarte schoenen van het merk Rieker. Hij kan verward en gedesoriënteerd overkomen, zegt de politie.

Wie meer informatie heeft over de vermissing van Pierre De Pauw, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via dit invulformulier.