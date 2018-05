Antwerpse sekscinema moet definitief de deuren sluiten: zetels en vloer vol spermavlekken

Antwerpen - Het prostitutieteam (PTA) van de Lokale Politie Antwerpen heeft dinsdagochtend haar jaarverslag voorgesteld. Er werden in 2017 maar liefst 4.825 raamsekswerkers gecontroleerd, één sekscinema werd definitief gesloten.

Het PTA volgt meer dan duizend sekswerkers in Antwerpen en voert controles uit naar onder meer escort, seksclubs en seksfeesten. Het team bestrijdt ook de loverboy-problematiek en patrouilleert in het Schipperskwartier om de straatcriminaliteit tegen te gaan.

Raamprostitutie

Foto: LPA

Afgelopen jaar kwamen er in Antwerpen 150 nieuwe raamsekswerkers bij. In totaal staan er in de Scheldestad 1.513 unieke raamsekswerkers geregistreerd. Er werden 4.825 raamsekswerkers gecontroleerd, een pak meer dan in 2016.

Het prostitutieteam voerde controles uit in peepshows, in bars, in seksclubs, in parenclubs, bij georganiseerde gangbangs, in sekscinema’s, in erotische massagesalons,… Eén sekscinema, Planet Sexy in de Breydelstraat, werd definitief bestuurlijk gesloten. De hygiëne liet er de wensen over: de zetels en de vloer in de filmzaal op de tweede verdieping zaten onder de spermavlekken. Ook in de gang naar en in de darkroom zelf werden dezelfde vaststellingen gedaan.

Tippelprostitutie en mensenhandel

In 2017 waren er dertien tippels minder actief dan het jaar ervoor. Er werden bijna dubbel zoveel potentiële slachtoffers van mensenhandel geïdentificeerd.

Het jaarverslag werd voorgesteld door hoofdcommissaris Johan Hegge, teamleider en hoofdinspecteur Glenn de Vleesschauwer en burgemeester Bart De Wever.

Foto: Joris Herregods

Foto: Joris Herregods