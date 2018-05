Familie van Mawda (2), die door politiekogel om het leven kwam: “Agent geïdentificeerd maar niet opgepakt”

De agent die het schot zou hebben afgevuurd dat tot de dood van de Koerdische peuter Mawda heeft geleid, is geïdentificeerd maar niet opgepakt. Dat heeft de advocaat van de nabestaanden, Olivier Stein, gezegd. Nog volgens de advocaat zouden de smokkelaars zijn vrijgelaten na verhoor als getuigen.

De procureur-generaal van Bergen, Ignacio de la Serna, en de procureur des Konings van Bergen-Doornik, Christian Herny, zullen om 14.30 uur in Bergen een persconferentie geven over het dossier.

Politieachtervolging

Het 2-jarige meisje kwam in de nacht van woensdag op donderdag om bij een politieachtervolging op de E42. De familie van Mawda zat voorin naast de chauffeur, terwijl er zich achterin nog een familie bevond. Die zouden de ruiten achterin stukgeslagen hebben om via het raam te tonen dat er zich kinderen in het voertuig bevonden.

Het dodelijk schot kwam uiteindelijk van de politiewagen die links naast het voertuig reed. Het schot zou de chauffeur gemist hebben en de tweejarige peuter geraakt hebben.