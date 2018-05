Teruggekeerde Syriëstrijder blijft aangehouden

Antwerpen - Hakim E., een teruggekeerde Syriëstrijder, blijft voorlopig in de cel, nadat zijn advocaten een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling hadden ingediend. Dat is dinsdag vernomen bij het hof van beroep in Antwerpen.

Hakim E. uit Vilvoorde was lid van Sharia4Belgium en was in 2012 naar Syrië getrokken. Hij zou er een sjiiet hebben doodgeschoten, omdat zijn familie niet met voldoende losgeld over de brug kwam. In 2013 keerde Hakim E. met hersenschade door een granaatscherf in het hoofd terug naar België. Hij werd in februari vorig jaar veroordeeld tot 28 jaar cel en 10 jaar terbeschikkingstelling voor terroristische moord. De twintiger ging in beroep.

Zijn advocaten hadden om een uitgebreid psychiatrisch onderzoek gevraagd, omdat ze twijfelen aan de toerekeningsvatbaarheid van hun cliënt. Daarvoor is volgens een aangestelde psychiater een langdurige observatie nodig. In de praktijk blijkt dat in de gevangenis niet eenvoudig en met een tussenarrest werd het proces stilgelegd zolang de evaluatie niet is afgerond.

E. zit intussen zo’n vijf jaar in voorhechtenis. Zijn advocaten hadden een verzoek ingediend tot voorlopige invrijheidsstelling, maar het hof ging daar dinsdag niet op in en wees het verzoek af.