24 jaar gevorderd voor doodsteken van echtgenote in bijzijn van dochtertje (5): “Ik heb haar geslagen en nu ga ik haar vermoorden”

Gent - In de gecorrectionaliseerde zaak van de moord op een 30-jarige vrouw in de Gentse deelgemeente Drongen in 2015, heeft het openbaar ministerie in beroep 24 jaar gevangenisstraf gevorderd voor dader Abdel Z. De vrouw werd met verschillende messteken om het leven gebracht in het bijzijn van hun minderjarige dochter. Nadien probeerde de man zelf uit het leven te stappen. In eerste aanleg kreeg de man 17 jaar voor doodslag, maar het parket ging in beroep.

Het slachtoffer Cathérine A. woonde samen met haar Marokkaanse partner Abdel Z. en hun toen vijf jaar oude dochter in de Baarledorpstraat in Drongen. In de nacht van 12 op 13 juni 2015 onderstond er ruzie, waarbij Abdel Z. zijn vrouw sloeg. Beiden waren die avond onder invloed van drank en drugs.

Na de eerste slagen, belde Abdel Z. iets na vier uur naar zijn broer. “Kom naar mij. Ik heb haar geslagen en nu ga ik haar vermoorden.” Toen de hulpdiensten arriveerden, had de verdachte ook zichzelf in de keel gesneden. Het 5-jarig dochtertje was getuige van de vechtpartij en krijste zo luid dat de buren de hulpdiensten verwittigden.

Voor de rechtbank van eerste aanleg vorderde het parket 27 jaar voor moord. Maar Abdel Z. kreeg slechts 17 jaar voor doodslag. Volgens de rechtbank gebeurde alles in een escalerende ruzie en was er geen sprake van voorbedachtheid.

Het parket ging in beroep, om nu 24 jaar te vorderen. Het blijft ook bij het standpunt van een korte voorbedachtheid. “Hij belde verschillende keren naar zijn broer en heeft ook verschillende keren herhaald dat hij haar ging vermoorden.” Voor hij zichzelf de keel oversneed, had Abdel Z. ook nog de luciditeit om zijn gsm te verstoppen en zichzelf toe te dekken met een dekentje, zo wordt nog aangehaald. “Vandaag zegt hij dat hij enkel één steek herinnert, maar verder niks meer. Ik kan dat onmogelijk geloven!” De straf vindt de procureur-generaal dan ook te licht. “Zeker omdat er een kind in huis was.”