GERUCHTEN. Chelsea heeft coach en topspits op het oog, clublegende naar China, toptrio bij Barcelona?

Sinds afgelopen weekend zitten de Europese voetbalcompetities er definitief op. Alle ogen zijn nu gericht op het WK in Rusland, maar intussen is ook de transfermarkt weer open. En dus zijn er heel wat geruchten over nakende deals. Een overzicht.

Het was niet het beste seizoen voor Chelsea. Antonio Conte lijkt op weg naar de uitgang, hij zou deze week nog ontslagen worden, en de Blues mikken op een sterke zomer. Hun voornaamste doelwit? Robert Lewandowski. De Pool van Bayern moet volgens The Telegraph de tegenvallende Alvaro Morata vervangen en daarvoor heeft Chelsea zo’n 100 miljoen over. ‘Lewy’ werd eerder gelinkt aan onder andere Real Madrid.

Over Morata gesproken, de Spanjaard wordt al een tijdje gelinkt aan zijn ex-club Juventus. Volgens Tuttosport wil de Oude Dame Morata weer naar Turijn halen met een uitleenbeurt van twee seizoenen en een verplichte aankoopoptie van 50-60 miljoen. Anthony Martial is een alternatief. Nog volgens de Turijnse krant heeft Juve zijn zinnen gezet op Paul Pogba of Sergej Milinkovic-Savic om het middenveld te versterken. Emre Can zou na de Champions League-finale aangekondigd worden als nieuwe speler. Milinkovic-Savic moet ergens tussen de 100 en 150 miljoen kosten. De ex-speler van Genk kan ook rekenen op interesse van onder andere PSG en Manchester United.

Gianluigi Buffon gaan we volgend seizoen niet meer in doel zien bij Juventus. ‘Gigi’ speelde zaterdag zijn laatste match voor de Bianconeri. Iedereen verwachtte dat hij op pensioen zou gaan, maar PSG heeft de doelman een contract van twee jaar aangeboden aldus verschillende Italiaanse en Franse media. Hij zou woensdag zelfs al voorgesteld worden, klonk het. Buffon zelf zou echter een week bedenktijd gevraagd hebben. De Italiaan zou wel al een jaar China voor 32 miljoen geweigerd hebben.

Voormalig Juventus-trainer Antonio Conte zal zich binnenkort dus ook voormalig Chelsea-trainer mogen noemen. De Blues willen het echter Italiaans houden en hebben volgens Goal en The Evening Standard hun zinnen gezet hebben op Napoli-trainer Maurizio Sarri. Chelsea zou zijn afkoopclausule van 8 miljoen willen betalen, terwijl Napoli Carlo Ancelotti in huis gaat halen als opvolger van de coachende bankier.

Marek Hamsik. Foto: Photo News

Bij Napoli nemen Dries Mertens en co. overigens hoogstwaarschijnlijk afscheid van een clublegende. Marek Hamsik heeft namelijk gevraagd om de club te mogen verlaten. De Slovaak speelde 501 wedstrijden voor de Partenopei en scoorde daarin 120 doelpunten, meer dan Diego Maradona dus. Hamsik kan echter geld gaan scheppen in China en lijkt op 30-jarige leeftijd klaar voor de stap. “De kansen zijn 60-40 dat hij naar China gaat”, zei Hamsiks vader in La Repubblica.

We blijven nog even in Italië want Milan riskeert zijn grootste talent voor een prikje te zien vertrekken. Gianluigi Donnarumma tekende vorige zomer een nieuw contract bij de Rossoneri, maar had gehoopt om volgend seizoen Champions League te spelen. Milan eindige echter pas zesde en dat kan hen wel eens zuur opbreken. Volgens onder andere Calciomercato kan ‘Gigio’ door het missen van het kampioenenbal voor slechts 40 miljoen weg bij Milan. Liverpool toont alvast interesse.

Over een supertalent gesproken, Neymar zou echt wel weg willen bij PSG. Goal en Sky Sports beweren dat de Braziliaan die wens heeft duidelijk gemaakt aan de clubleiding. Pini Zahavi, de zaakwaarnemer van Neymar, zou op 13 mei een ontmoeting gehad met Real-voorzitter Florentino Perez. Een dag later zou Zahavi ook contact gehad hebben met Neymar’s advocaat. De vader van Neymar hoopt ook dat zijn zoon de overstap maakt naar Real, al geeft PSG zich niet zomaar gewonnen.

Antoine Griezmann. Foto: Photo News

Een transfer van Antoine Griezmann lijkt meer en meer een realiteit te worden. De Fransman wordt al weken gelinkt aan FC Barcelona, dat zijn afkoopclausule van 100 miljoen wil betalen. Griezmann overwoog volgens Marca om toch nog een jaartje bij Atlético te blijven, maar daar hebben de supporters van Los Colchoneros verandering in gebracht door hun spits uit te fluiten vanwege de geruchten. Griezmann naast Luis Suarez en Lionel Messi? Het kan dus echt.

Griezmann trekt dus waarschijnlijk niet naar Manchester United en daarom hebben de Red Devils hun zinnen gezet op een andere aanvaller. Dat is volgens Sky Sports Chelsea-winger Willian, die recent in aanvaring kwam met Antonio Conte. Ook Shakhtar-middenvelder Fred en Besiktas-aanvaller Anderson Talisca staan op de verlanglijst. Bij stadsgenoot Manchester City denken ze dan weer aan een bod op Leicester-aanvaller Riyad Mahrez en Napoli-spelmaker Jorginho, aldus The Guardian. Beiden zouden om en bij de 60 miljoen moeten kosten.

Justin Kluivert verlaat Ajax zo goed als zeker. De zoon van Patrick Kluivert haalde onlangs hard uit naar de club en wordt gelinkt aan onder andere Roma, Inter en Juventus. Volgens Voetbal International heeft Roma echter de beste papieren in huis, omdat Inter kijkt naar Bologna-winger Simone Verdi. Ajax-ploegmaat Matthijs de Ligt wordt dan weer nadrukkelijk gelinkt aan Tottenham.

Tot slot: Santi Cazorla keert na zijn blessuregolf en contractontbinding bij Arsenal waarschijnlijk terug naar Villarreal. Yaya Touré wordt dan weer gelinkt aan West Ham, terwijl Hoffenheim-aanvoerder Kevin Vogt naar Bayern zou kunnen.