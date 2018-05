Uber opnieuw onder vuur: ex-personeelslid dient klacht in voor seksuele intimidatie

Een gewezen softwaretechnicus dient klacht in tegen Uber voor de seksuele intimidatie, raciale intimidatie en ongelijkheid in betalingen die ze ervaarde toen ze er werkte. “Ons bedrijf gaat een andere richting uit”, klinkt het bij Uber. Dat meldt CNN.

Het regent kritiek op taxibedrijf Uber. Enkele weken geleden bleek nog dat er tegen 103 bestuurders een klacht aangespannen is voor aanranding en seksuele intimidatie van passagiers. Het kunnen er best nog meer zijn, meldde CNN, waarna Uber besliste om de manier waarop het omgaat met klachten en meldingen van ongewenst gedrag of aanranding omgaat.

Maar het gaat verder dan de bestuurders, blijkt uit een nieuwe klacht. Ingrid Avendaño werkte voor Uber van februari 2014 tot juni 2017 en stelt dat de problemen zich ook binnen de muren van het hoofdkwartier van Uber afspelen. Zo claimt ze dat het bedrijf niet genoeg deed om haar meldingen van intimidatie te onderzoeken.

Ontslagen

De softwaretechnicus beweert dat een ingenieur “herhaaldelijk ongepaste en vernederende opmerkingen over vrouwen maakte in haar nabijheid en die van hun collega’s”, zo staat te lezen in de aanklacht. Ze stapte naar HR, maar daar werd niets gedaan met haar melding.

Maanden later ontdekte ze dat diezelfde werknemer aan hun collega’s vertelde dat Avendaño haar job bij Uber kreeg “door met iemand van het bedrijf naar bed te gaan”. Opnieuw deed ze een melding bij HR, waar ze niets anders konden dan de man ontslaan.

Aanrakingen

Volgens de aanklacht kreeg de vrouw het daarna hard te verduren. Het ontslag van de ingenieur werd haar kwalijk genomen. “Ik werd geïsoleerd en genegeerd door veel mannelijke managers en werknemers bij Uber die met hem gewerkt hadden”, staat er te lezen, aldus CNN.

Avendaño zegt ook nog ongepast aangeraakte te zijn geweest door een andere softwaretechnicus. Ze zou ook vastgesteld hebben hoe andere collega’s ongepaste opmerkingen maakten en seksueel expliciete beelden verspreidden op het werk.

Ziekenhuis

De vrouw moest opgenomen worden in het ziekenhuis door de emotionele en fysieke stress waar ze mee te maken kreeg. Uiteindelijk nam ze zelfs ontslag “omdat Uber geen maatregelen wilde treffen en haar emotionele en fysieke gezondheid nog meer in gevaar zou komen als ze weer zou komen werken”.

Ze vraagt het bedrijf via de rechtbank dan ook om haar te vergoeden voor de lonen en bonussen die ze door haar afwezigheid niet kreeg, maar ook voor de schade die haar emotionele problemen met zich meebrachten. Bovendien wil ze haar job bij Uber terug. “Uber moet vrouwen dezelfde kansen geven als mannen en de effecten van hun vroegere en hedendaagse praktijken uitwissen”, aldus de vrouw.

Geen gelijk loon

Avendaño weet dat ze met een rechtszaak niet kansloos is tegen Uber. Vorig jaar klaagde ze samen met twee anderen nog aan dat er ongelijkheid is in loon tussen mannen en vrouwen bij het bedrijf. Uber stelde daarop een schadevergoeding van 10 miljoen dollar voor om de zaak te laten rusten, maar dat deed ze niet. De zaak loopt nog, maar staat los van de nieuwe klacht.

Uber reageert op de nieuwe klacht bij CNN door te zeggen dat het bedrijf een nieuwe richting in ingeslagen. “We hebben het voorbije jaar een nieuwe structuur ingevoerd, waar gelijkheid erg belangrijk in. We hebben ook meerdere opleidingen rond diversiteit en leiderschap georganiseerd voor het personeel.”