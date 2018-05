Nog altijd geen nationaal antiracismeplan, ondanks belofte uit 2001

Brussel -

België heeft op dit moment nog altijd geen interfederaal plan voor de strijd tegen racisme. In 2001, tijdens een internationale conferentie tegen racisme in het Zuid-Afrikaanse Durban, ging ons land nochtans het engagement aan zo’n plan uit te werken. Een dertigtal middenveldorganisaties herinnerden volksvertegenwoordigers dinsdag, tijdens een colloquium in de Kamer, aan die belofte. Ze bezorgden de parlementsleden elf voorstellen tot actie.