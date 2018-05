Eerste Agalev-senator Marjet Van Puymbroeck op 97-jarige leeftijd overleden

Brussel / Brasschaat - De partij Groen meldt maandag het overlijden van Marjet Van Puymbroeck op 97-jarige leeftijd. Ze was reeds 60 jaar toen ze in 1981 als eerste senator voor Agalev, de voorloper van Groen, verkozen werd.

Ze zetelde tot in 1987 in de Hoge Vergadering. Tussen 1982 en 1990 was ze gemeenteraadslid in Antwerpen. “Wij koesteren de mooie herinneringen en zijn dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze groene partij”, luidt het in de mededeling van Groen.

De partij omschrijft Marjet Van Puymbroeck, die als lid van Groene Fietsers in Agalev belandde, als “een pionier van de groene beweging in Vlaanderen”. “Marjet benadrukte steeds dat Agalev, ook in de begindagen, ‘meer dan een milieupartijtje’ was. In haar tussenkomsten in de Senaat had ze het over thema’s als armoede, economie en financiën. “Zij was en blijft een inspiratie voor vele beginnende politici en bleef de ontwikkelingen van Groen op de voet volgen. Daarom bracht een delegatie van Jong Groen samen met GroenPlus haar voor haar 95ste verjaardag nog een bezoek”, luidt het nog.

De afscheidsviering voor Marjet Van Puymbroeck vindt plaats op zaterdag 2 juni om 11 uur in de Sint-Antonius-kerk in Brasschaat.