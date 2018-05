Selectie Icardi mogelijk geboycot door sterspeler Messi

Na Radja Nainggolan mist ook Mauro Icardi een WK-selectie, ondanks zijn 29 goals dit seizoen in de Italiaanse Serie A. De Interspits moet zijn plaats in het Argentijnse nationaal elftal afstaan aan Paulo Dybala van Juventus. Mogelijk heeft de affaire rond Wanda Nara, de ex-vrouw van Maxi López - een goede vriend van sterspeler Lionel Messi - en huidige vriendin van Icardi, invloed gehad op de eindbeslissing van de Argentijnse bondscoach Jorge Sampaoli.

Hoewel de overvloed aan aanvallend talent dat Sampaoli ter beschikking heeft ongetwijfeld aan de basis lag van zijn beslissing, blijven er geruchten de ronde doen dat er nóg een niet onbelangrijke factor in het spel was. Icardi is namelijk de nieuwe vriend van de ex-vrouw van landgenoot Maxi López, aanvaller van Udinese, die op zijn beurt goed bevriend is met absolute sterspeler en kapitein Lionel Messi. Die laatste zou een mogelijke selectie van de Italiaanse topschutter geboycot hebben, uit wraak voor zijn vriend.

I don't care how many times Maxi Lopez denies it, there is ONE reason Mauro Icardi isn't in the squad. Y'all know what it is. pic.twitter.com/wQ73iudcN7 — Oluwaaron Adewest ???? (@ayyy_west) 21 mei 2018

In april 2016 weigerde López al eens Icardi de hand te schudden, in een wedstrijd tussen Inter en López' toenmalige ploeg Torino. En met reden, zo bleek uit de autobiografie van Icardi. Hij maakte gebruik van een iPad - een nieuw model dat nog niet in Italië beschikbaar was - om met Nara af te kunnen spreken. Na die ontmoeting groeiden de twee naar elkaar toe, tot de relatie tussen Nara en López definitief over was.