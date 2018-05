Vier jaar cel voor jarenlange kinderpornoverslaving

Brugge - De Brugse strafrechter heeft een 46-jarige Bruggeling veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, voor bezit en verspreiding van kinderporno. Op een harde schijf van Stefan C. werden maar liefst 130.000 foto’s en bijna 5.000 filmpjes aangetroffen.

Op 21 juni 2017 stelde de Antwerpse politie vast dat een zekere ‘Piratos1’ op grote schaal kinderporno verspreidde via een online netwerk. Onderzoek van het IP-adres leidde de speurders naar de veertiger uit Brugge. Bij de huiszoeking op 18 september werden op verschillende laptops en harde schijven telkens duizenden kinderpornografische foto’s en honderden kinderpornografische video’s aangetroffen.

Stefan C. gaf toe dat hij sinds 2010 kampte met een verslaving aan kinderporno met minderjarige jongens. Bovendien kreeg hij in 2007 al eens voorwaarden opgelegd voor aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige. De rechter besliste om ook deze keer een deel van de straf te koppelen aan voorwaarden. De Bruggeling zal zich onder andere moeten laten begeleiden voor zijn seksueel afwijkend gedrag. C. is ook voor 20 jaar zijn burgerrechten kwijt.