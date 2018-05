Waasland-Beveren-speler Angban krijgt geen strafvoorstel van bondsparket

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag beslist geen strafvoorstel te doen aan Victorien Angban, die afgelopen weekend rechtstreeks werd uitgesloten. De middenvelder van Waasland-Beveren moet vrijdag voor de Geschillencommissie verschijnen.

Angban riskeert een sanctie wegens zijn rode kaart op de slotspeeldag van play-off 2 in de Jupiler Pro League. Waasland-Beveren moest in de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk (1-3) de tweede helft met een man minder afwerken. Op slag van rust liep Angban zijn tegenstander Jérémy Perbet onderuit, waarna hij doodleuk op diens onderrug stapte. Scheidsrechter Lawrence Visser aarzelde geen seconde en trok rood.

Angban had nog een speeldag voorwaardelijke schorsing openstaan. Die hield hij over aan een levensgevaarlijke tackle op het scheenbeen van Standard-verdediger Uche Arbo in december 2017. Het Bondsparket zal vragen die speeldag schorsing nu effectief te maken. Daarbovenop kan de procureur vrijdag ter zitting nog bijkomende schorsingsdagen en een boete vragen. Een eventuele schorsing zit Angban volgend seizoen uit.