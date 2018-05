Onweer trekt over Vlaanderen, noodnummer geactiveerd voor heel het land

Het voorspelde onweer trekt dinsdagnamiddag sinds 14 uur over Vlaanderen. Onder meer in Genk en Maasmechelen is het hevig beginnen te regenen, waardoor er al sprake is van ernstige wateroverlast. Het KMI waarschuwt bovendien op meerdere plaatsen in ons land voor een code oranje. Daarom is het speciale nummer 1722 opnieuw geactiveerd, voor niet-dringende brandweeroproepen.