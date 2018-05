Politie geeft bodycambeelden vrij van schietpartij in luxeresort Donald Trump

Politie geeft beelden vrij van schietpartij in golfresort Donald Trump Video: Miami-Dade Police Department

De politie van Miami-Dade heeft maandag bodycambeelden vrijgegeven van in de Trump National Doral Miami. Daar vond in de nacht van donderdag op vrijdag een schietpartij plaats nadat een gewapende man het gebouw was binnengedrongen. De dader, de 42-jarige Jonathan Oddi, werd uiteindelijk met schotwonden aan zijn benen gearresteerd.

Het hele incident duurde amper enkele minuten. De beelden van de politie laten zien hoe een van de agenten aanvankelijk van net buiten de lobby enkele schoten afvuurde richting de indringer. “De verdachte kwam binnen en haalde de vlag van de stok aan de achterkant van het complex”, klonk het bij Juan Perez, de directeur van de politie van Miami-Dade. “Hij nam de vlag mee naar binnen en legde ze op de balie. Daarna begon hij anti-president Trump retoriek te roepen.”

Opvallend: pas toen de politie ter plaatse was, begon Oddi te schieten. Na een kort maar hevig vuurgevecht vluchtte de man naar boven, maar werd hij geraakt in zijn benen. Niet veel later kon de politie hem overmeesteren.

Sinds 2012 is het luxeresort met 90 golfholes eigendom van Amerikaans president Donald Trump. In totaal telde hij er 150 miljoen dollar voor neer.