Palestijnen vragen Internationaal Strafhof onderzoek naar “oorlogsmisdaden” Israël

De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Riyad al-Maliki heeft het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag dinsdag opgeroepen om “onmiddellijk een onderzoek te openen” naar “oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid” door Israël tegenover de Palestijnen. Hoofdaanklaagster Fatou Bensouda van het ICC moet de knoop doorhakken of het zover komt.

De Palestijnen nemen de illegale nederzettingenbouw van Israël op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem op de korrel. Het gaat om “de belangrijkste bedreiging voor het leven” van de Palestijnen, luidt het. Daarnaast wordt naar de vernieling van Palestijnse huizen en het “onwettige doden van ongewapende Palestijnse demonstranten” verwezen.

Op 14 mei, de dag dat de Verenigde Staten hun ambassade in Jeruzalem inhuldigden, kwamen 62 Palestijnen om het leven door schoten van Israëlische militairen tijdens betogingen aan de grens met de Gazastrook. Maliki verwees daar dinsdag uitdrukkelijk naar en zei dat de Palestijnse vraag er komt vanwege “de intensiteit, het ritme en de ernst van de misdaden tegen ons volk”.

Na de Gaza-oorlog in de zomer van 2014 opende het ICC op Palestijnse vraag in 2015 al een vooronderzoek naar de beschuldigingen van oorlogsmisdaden in Israël en in de Palestijnse gebieden. Maar over een eigenlijk onderzoek heeft het Strafhof nog altijd geen beslissing genomen. Met de stap van dinsdag wordt de druk nu opgevoerd.

Israël noemde het Palestijnse initiatief dinsdag “een cynische stap die niet rechtsgeldig is”. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het ICC “niet bevoegd voor de Israëlisch-Palestijnse kwestie omdat Israël geen lid is van het Strafhof en omdat de Palestijnse Autoriteit geen staat is”.

De Palestijnse Autoriteit is sinds 2015 lid van het ICC. Bij de Verenigde Naties heeft Palestina sinds 2012 het statuut van waarnemer.