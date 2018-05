Man vindt dat er te hard wordt gereden in zijn buurt en dus grijpt hij in

Een 62-jarige man uit het Nederlandse Waalwijk is vrijdagavond aangehouden nadat hij betrapt werd op het schilderen van haaientanden op de openbare weg. De man vindt dat er veel te hard wordt gereden in de buurt.

De politie van Waalwijk (Noord-Brabant) kreeg vrijdag een oproep dat er een man bezig was het wegdek in die plaats te schilderen. In de Beethovenlaan werd de 62-jarige man op heterdaad betrapt. Hij was haaientanden aan het schilderen op de weg. De zestiger werd door de agenten aangehouden en zijn pot verf werd in beslag genomen, meldt de politie op Facebook.

Na verder onderzoek bleek dat de ijverige schilder niet alleen had toegeslagen in de Beethovenlaan. Ook in twee andere straten werden de zelfgemaakte haaientanden aangetroffen. De man vindt dat er in de buurt veel te hard gereden wordt en wilde er eigenhandig iets aan doen. Dat is echter niet de bedoeling, stelt de politie. “Het is ten alle tijden verboden om uit eigen beweging verkeerstekens op de openbare weg aan te brengen.”

Boete en schoonmaakkosten

“Hij zal een boete krijgen voor de vernieling van het wegdek”, schrijft de politie verder. “Tevens zal hem de rekening van het schoonmaken worden gepresenteerd”