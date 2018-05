Onderzoek rond verdachte rugzak neemt onverwachte wending wanneer fietser zijn geduld verliest: “Ik ga zelf situatie onschadelijk maken”

Een onderzoek omtrent een verdachte rugzak in de Amerikaanse stad Milwaukee nam maandag een zeer onverwachte wending. Om onbekende reden verloor een fietser die in de buurt was zijn geduld, waarna de man besloot om zelf de handen uit de mouwen te steken. Hij reed richting de rugzak om die ‘onschadelijk’ te maken, maar werd kort nadien hardhandig tegen de grond gewerkt door de politie.

Rond zeven uur ’s ochtends werd de rugzak aangetroffen op Wisconsin Avenue. Zowel de politie als een ontmijningsdienst kwamen meteen ter plaatse om de situatie met de nodige omzichtigheid aan te pakken. Met een geel lint konden ze alle omstanders zo ver mogelijk uit de buurt houden van de verdachte rugzak. Op één fietser na.

De man leek zichtbaar zijn geduld te verliezen toen hij naar de rugzak reed. Hij negeerde het veiligheidslint en opende de zak, waarna hij onder meer een flesje water, wat kleren de nog enkele andere voorwerpen op straat liet vallen. Enkele seconden nadat hij de tas volledig had leeggemaakt, tackelde een agent hem brutaal tegen de vlakte.

Ondertussen zagen enkele omstanders het tafereel voor hun neus gebeuren. Sommigen vreesden het ergste en dachten dat de man op het punt stond om opgeblazen te worden. “Hij reed langs me en zei dat hij deze situatie onschadelijk ging maken”, aldus een van hen. “Ik was bezorgd om iedereen die zich in de buurt bevond, maar vooral om de man zelf. Hij leek niet met zijn volle verstand te handelen.”

De politie van Milwaukee heeft vooralsnog geen verdere informatie over het incident vrijgegeven.