Onaangekondigde Russische militaire oefening levert spectaculaire beelden op

De Russische luchtmacht voerde maandag bombardementen uit in de Baltische exclave Kaliningrad, vlakbij de grens van NAVO-lid Litouwen. Minstens zes straaljagers oefenden het bestoken van doelwitten op het land en vochten gevechten in het donker uit. Het is niet de eerste keer dat Rusland een onaangekondigde militaire oefening uitvoert sinds de oorlog in Oekraïne voor een slechtere verstandhouding met Westerse landen zorgde.