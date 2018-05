Lokale politie voorbereid op manifestatie Nainggolan: “We gaan er niet vanuit dat het om een grapje gaat”

De politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene neemt het zekere voor het onzekere met het oog op het eventuele protest tegen de niet-selectie van Radja Nainggolan, donderdag in de late namiddag aan de hoofdzetel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). “We gaan er niet vanuit dat het om een grap gaat”, aldus woordvoerster Ilse Van de Keere.

Nadat bondscoach Roberto Martinez maandag zijn voorselectie voor het WK in Rusland van volgende maand had bekendgemaakt, lanceerden enkele fans een oproep via Facebook om te gaan manifesteren tegen de niet-selectie van Radja Nainggolan. Intussen gaven meer dan 8.000 mensen aan die protestactie aan het bondsgebouw in Laken te zullen bijwonen, nog eens 20.000 mensen tonen interesse in het evenement. Er wordt opgeroepen om tussen 17 uur en 18 uur naar het bondsgebouw af te zakken.

In de loop van de namiddag kwamen twee agenten de omgeving van het Glazen Huis op de Houba De Strooperlaan inspecteren. Er werd ook kort poolshoogte genomen aan het secretariaat van de KBVB.

Hoewel in sommige media uitgegaan wordt van een grap, zal de politie van de zone Brussel-Hoofdstad/Elsene aanwezig zijn. “Zoals bij elke manifestatie. Deze is gelanceerd via Facebook. We gaan er niet vanuit dat het om een grapje gaat”, aldus Van de Keere. Om veiligheidsredenen werd geen andere commentaar gegeven.