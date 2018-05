Iconische popartkunstenaar Robert Indiana (89) overleden

De Amerikaanse kunstenaar Robert Indiana, die wereldberoemd werd met zijn “LOVE”-sculpturen, is op 89-jarige leeftijd in zijn woning in de staat Maine overleden. Dat meldde de krant New York Times.

De in 1928 in Indiana geboren kunstenaar studeerde onder meer in Londen, Chicago en Edinburgh om als popart-artiest vooral in New York te werken. Grote faam verwierf hij in 1964 met grote sculpturen bestaande uit de op elkaar gestapelde letters van het woord “love” (liefde). Indiana was ook kunstschilder en dichter.

Indiana ontmoette in 1963 Andy Warhol, met wie hij bevriend werd. Warhol castte Indiana en kunstenares Marisol om te acteren in zijn korte film ‘Kiss’, een compilatie van drie-minutenfragmenten waarin mensen te zien zijn die elkaar kussen. In februari 1964 was Indiana de ster in Warhols zwart-witfilm ‘Eat’. In deze geluidloze film zit Indiana op een stoel en eet een paddenstoel.

Indiana’s manier van werken werd geïnspireerd door, onder anderen, werk van Jasper Johns en Charles Demuth.

