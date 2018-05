Verdachte van moord op gevangenisverpleegster blijft aangehouden, maar: “Ik heb het niet gedaan”

Antwerpen / Grobbendonk - De raadkamer in Turnhout heeft dinsdag de aanhouding bevestigd van het koppel (Ashley V.D.V. en Marco L.) dat verdacht wordt van de moord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts uit Grobbendonk. Ashley V.D.V. (33) en Marco L. (43) werden eind april opgepakt in Spanje, kort na de vondst van het lichaam van Lenaerts langs het kanaal Herentals-Bocholt in Olen, en werden vorige week aan ons land overgeleverd.

Lenaerts was vermist geraakt nadat ze onderdak had geboden aan de vrouw van het koppel, die niet was teruggekeerd naar de gevangenis van Antwerpen na penitentiair verlof. Zij zou Lenaerts om hulp hebben gevraagd ter bescherming tegen haar vriend, eveneens iemand met een gerechtelijk verleden. Een dag na de vondst van het lichaam werd het koppel in Spanje aangetroffen en opgepakt. Na de overlevering aan België besliste de onderzoeksrechter in Turnhout het koppel aan te houden voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en roofmoord.

De advocaat van de verdachte vrouw liet dinsdag aan VTM Nieuws weten dat zijn cliënte zou meewerken aan het onderzoek. Het parket in Turnhout wil die informatie voorlopig bevestigen noch ontkennen.

Ashley V.D.V. zegt intussen dat ze niets te maken heeft met de moord op Lenaerts. “Ik heb het niet gedaan”, riep de vrouw naar de camera’s.