Gouden Schoen Ruud Vormer: "Bouw een team rond De Bruyne en je wordt wereldkampioen"

Ruud Vormer, kapitein van de kersverse landskampioen Club Brugge, zegt in het tv-programma Wereldkampioenen dat als hij de Belgische bondscoach zou zijn, hij een team rond sterspeler Kevin De Bruyne zou bouwen. "Zet hem lekker op zijn plek en zet de andere jongens eromheen", aldus de Gouden Schoen.

In het programma Wereldkampioenen, waarin Ben Crabbé enkele Rode Duivels onder de loep neemt, geeft Ruud Vormer zijn mening over Kevin De Bruyne en de Rode Duivels. Een stap sneller denken, is dat wat De Bruyne doet?

"Ja, dat kan hij fantastisch. Heerlijk toch, als je zo'n speler achter je hebt. Ik hoop maar dat de andere Duivels ook weten waar de bal komt, zoals zijn ploegmaats bij City", aldus de man in vorm bij Club.

Vormer meent ook dat Kevin al die geniale assists bewust geeft. "Bij dat soort spelers is het allemaal wel bewust, denk ik. In België niet hoor, hier gebeurt dat zomaar."

Naast alle lof komt er ook wat kritiek over de middenvelder. Met name over zijn nogal opzichtige wegwerpgebaren in de richting van zijn ploegmaats wanneer hij gefrustreerd is.

"Hij moet dat niet doen", zegt de Nederlandse Bruggeling. "Daar krijg je rare gezichten van in de groep. Voor een groep is dat heel slecht. Maar ik begrijp het wel af en toe. Hij stoort zich gewoon aan hoe sommigen een bal geven. Maar niet iedereen is perfect."

Ruud is er ook sterk van overtuigd dat 'King Kev' beter in het midden speelt dan op de rechterflank. "Hij moet belangrijk worden gemaakt bij de Rode Duivels. Laat hem het mannetje zijn. Laat hem gewoon lekker spelen zoals hij bij City speelt. Op rechts heeft hij veel te weinig de bal."

Op het einde van het programma maakt hij nog een laatste voorspelling: "Als Martínez naar De Bruyne luistert, wordt België wereldkampioen."