Deze tien Rode Duivels arriveerden in Tubeke voor eerste training

De Rode Duivels kwamen dinsdagmiddag samen in Tubeke voor een eerste training nadat Roberto Martinez maandag een voorselectie van 28 spelers had bekendgemaakt. Slechts 10 spelers tekenden present. De rest van de selectie krijgt een weekje rust na een lang en zwaar seizoen. Scroll door de foto’s om te bekijken wie er al van de partij was. Van Vincent Kompany, die ook aanwezig was, ontbreekt de foto.