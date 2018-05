Driejarige verdrinkt, Franse politie met man en macht op zoek naar veertienjarige

Nadat een driejarig meisje maandagnamiddag verdronk in het Noord-Franse Mairieux, vlakbij de Belgische grens, is de politie met man en macht op zoek naar een veertienjarige getuige. De zwakbegaafde jongen vluchtte kort nadat het lichaam gevonden werd. Sindsdien is hij spoorloos.

Tragisch incident met fatale afloop vlakbij de Frans-Belgische grens: op Pinkstermaandag was een driejarig meisje achterin de tuin van haar grootouders aan het spelen. Het oudere koppel doet ook dienst is als pleeggezin, één van die pleegkinderen is de 14-jarige Florian.

“Op een bepaald punt hoorden we haar niet meer”, vertelt de grootmoeder van het slachtoffer aan La Voix Du Nord. “Ik vond dat raar, heel de dag kwam ze om de twee minuten aangelopen.” De grootouders en de pleegkinderen gingen op zoek naar het kind, achteraan in de tuin vonden ze haar. “Ze lag in het water, in de rivier, haar kleertjes waren opgehangen aan een boom.” De hulpdiensten en een helikopter snelden ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. In alle tumult en paniek vluchtte de zwakbegaafde Florian ongezien weg. De Franse politie kamde de omgeving al uit met honden en helikopters en zelfs het leger bracht versterking, maar tot heden is Florian onvindbaar.

De buren van grootouders getuigen aan La Voix Du Nord dat de jongen “problemen heeft” en dat hij in het verleden “al meerdere keren” wegliep.

Ook volgens de grootmoeder van het slachtoffer en pleegouder van de jongen, heeft Florian een moeilijk profiel. “Hij heeft enkele psychiatrische problemen, van seksuele aard, we hebben dat gemeld bij de betrokken instanties”, vertelt de grootmoeder nog. “Ik nam altijd mijn voorzorgen naar mijn kleindochter toe. We waren op onze hoede als hij met de andere kinderen speelde.”

Het is alsnog niet duidelijk hoe de jongen betrokken is de bij de dood van het meisje. De politie benadrukt dat de verdwijning van Florian uiterst onrustwekkend is. Overigens gaan de speurders niet uit van kwaad opzet en is Florian momenteel een getuige en geen verdachte. “We moeten wachten op de autopsie”, klinkt het. “Gezien zijn profiel (de jongen is zwakbegaafd nvdr.) zou het verwonderlijk zijn dat de vondst (van het slachtoffer nvdr.) en bijhorende stress hem op de vlucht hebben doen slaan.”