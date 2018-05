Babylijkje Schaarbeek blijkt lichaam van prematuur geboren meisje, nog geen spoor van ouders

Brussel / Schaarbeek - Het babylijkje dat maandagavond in het Schaarbeekse Josaphatpark werd gevonden, was vermoedelijk het lichaam van een meisje dat prematuur geboren was. Dat meldt het Brusselse parket.

Het is nog niet duidelijk of het kind dood geboren is of overleden is na de geboorte. Daarvoor is verder onderzoek nodig, dat enkele weken in beslag kan nemen. De autopsie heeft wel uitgewezen dat het lichaampje maar enkele uren in het park gelegen heeft.

LEES OOK. Wandelaar vindt levenloos lichaam van pasgeboren baby in Brussels park

Een spoor naar de identiteit van de ouders is er nog niet.