Girl opent Film Fest: “Cannes was een droom, maar Gentse filmfestival ligt me nauwst aan het hart”

Gent - Film Fest Gent opent op 9 oktober met “Girl”, de debuutfilm van Gentenaar Lukas Dhont die in Cannes werd bedolven onder de prijzen en de lovende reacties. “Dat het Film Fest, dat mij sinds mijn achttiende altijd kansen heeft gegeven, nu mijn film kiest om het festival te openen, is zeker even belangrijk voor mij als alle lof die mij in Cannes is toegezwaaid.”

“Cannes was voor mij en mijn crew tien dagen heel hard genieten en tegelijk in een surrealistische realiteit gezogen worden”, zegt Lukas Dhont, een dag na zijn terugkeer in zijn thuisstad Gent.

Het was ook een uitputtingsslag want sinds zijn terugkeer heeft hij alleen nog maar geslapen.

“Ik ben nog niet buiten geweest”, zei Lukas, die in de binnenstad woont, gisternamiddag. “Maar morgen (vandaag, red.) ga ik op het terras van vrienden barbecuen en daarna door Oudburg wandelen waar mijn papa woont om samen met hem te klinken op de prijzen voor Girl. Dat vertrouwde Gentse gevoel zal deugd doen na tien dagen lang te hebben geleefd in een ander universum.”

Lukas Dhont en zijn hoofdrolspeler Victor Polster in Cannes Foto: REUTERS

Dat het Film Fest heeft besloten om “Girl”, zijn debuutfilm over een 15-jarige ballerina die gevangen zit in een jongenslichaam, te programmeren als openingsfilm, is voor Lukas Dhont enorm belangrijk: “Cannes is natuurlijk het walhalla voor elke cinefiel, maar met het Gentse filmfestival heb ik echt een heel nauwe band. Hier mocht ik op mijn achttiende al in de jongerenjury zitten, kreeg mijn eerste werkje een speciale vermelding en mijn masterproef “L’Infini” de hoofdprijs in de competitie voor kortfilms van studenten.”

Artistiek directeur van het filmfestival Patrick Duynslaegher is lyrisch: “Lukas Dhont toont in een pracht van een speelfilmdebuut de dromen en verlangens van een meisje gevangen in een jongenslichaam. Hij doet dit met een ongelofelijke takt, tederheid en inlevingsvermogen. Dat het tegelijk gaat om de revelatie van een supergetalenteerde regisseur en de ultieme speelfilm van afscheidnemend producent Dirk Impens maakt van ‘Girl’ een heel bijzondere openingsfilm.”

Tweede thuis

Gent is ook de plek waar Lukas Dhont werd geboren en opgroeide. “Ik heb middelbare school gelopen in Sint-Bavo en daarna filmregie gestudeerd in het KASK . Ontelbaar zijn de uren die ik heb gesleten in de donkere zalen van de Sphinx, Studio Skoop en Kinepolis. Daar heb ik de films en regisseurs ontdekt die een blijvende inspiratie voor mij zijn, van Chantal Akerman en de gebroeders Dardenne tot Yorgos Lanthimos, Gus Van Sant en Todd Haynes. Die bioscopen zijn mijn tweede thuis in Gent.”

Lukas Dhont kreeg in Cannes een staande ovatie voor zijn debuutfilm Girl: “Het was de eerste keer dat ik mijn film met publiek zag. De reactie was overweldigend” Foto: EPA-EFE

Het aanbod om een grote Hollywoodfilm te regisseren wil Lukas Dhont niet meteen afslaan. “Maar ik zou er alleen op ingaan als ik iets kan doen waar ik helemaal achter sta. Dat is bijvoorbeeld niét het scenario van iemand anders verfilmen.”

Lukas werkt overigens al aan een tweede film. “Het project zit nog in de prille fase van brainstormen”, zegt hij. “Ik heb al enkele ideeën maar ze zijn nog niet concreet. Maar het is wel al zeker dat de film in het verlengde van “Girl” zal liggen. Daarmee bedoel ik dat de personages de klassieke normen zullen uitdagen en ons iets nieuws zullen tonen. En dat allemaal opnieuw in een zeer fysieke arena.”

“Girl” komt vanaf 17 oktober in de Belgische zalen.