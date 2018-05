STVV beloont 18-jarige belofte met profcontract

Mo Nitcheu heeft dinsdag een profcontract voor drie seizoenen ondertekend bij Sint-Truiden. Dat meldt de Limburgse club op zijn website. De 18-jarige Belgische aanvaller met Kameroense roots speelde dit seizoen bij de beloftenploeg van STVV.

Nitcheu kwam vorig seizoen over van Sporting Hasselt, dat uitkomt in de tweede amateurklasse. Hij speelde eerst even bij de U19, maar maakte al snel de overstap naar de beloftenploeg van de Kanaries. Deze winter mocht de jonge spits ook mee op stage met de A-kern naar het Spaanse La Manga, waar hij een goede indruk naliet. Hij kon het Sint-Truidense bestuur overtuigen en wordt daarvoor nu beloond met zijn eerste profcontract.