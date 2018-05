LIVE. Mark Zuckerberg voor Europees Parlement, speech nu al gelekt: “Tegen eind dit jaar 3.000 banen extra”

Mark Zuckerberg verschijnt vandaag voor het Europees Parlement, daar wordt hij ondervraagd over de schandalen rond het platform van de afgelopen maanden. Zijn openingsspeech lekte al voor de parlementaire zitting uit. Daarin lezen we vooral veel excuses, maar ook dat Facebook “betrokken is bij Europa” en hier stevig wil investeren.

Een maand nadat Mark Zuckerberg voor het Amerikaanse parlement verscheen, komt hij ook in Brussel toelichting geven bij alles wat er de voorbije maanden misliep bij Facebook. Van het privacyschandaal rond Cambridge Analytica tot de rol van ‘fake news’ op het sociale medium, niets zal onbesproken blijven. Dat blijkt uit de reeds gelekte openingsspeech van Zuckerberg.

“Europeanen vormen een groot en ongelofelijk belangrijk deel van onze globale gemeenschap”, zo zal Zuckerberg naar alle waarschijnlijkheid zijn speech starten volgens Business Insider, dat de tekst in handen kreeg. “We geven veel om de waarden waar Europeanen ook veel om geven: van het belang van de mensenrechten en de nood aan een gemeenschap tot een liefde voor technologie met alle potentieel die dat met zich meebrengt.”

Om dat potentieel te realiseren, zo zegt Zuckerberg, “moeten we van technologie een kracht voor het goede maken.” Hij benadrukt dat Facebook mensen een middel gegeven heeft om in contact te blijven met hun dierbaren, en dat na de terreuraanvallen in Berlijn, Parijs, Londen en in Brussel, tienduizenden mensen Safety Check gebruikt hebben om hun familie en vrienden te laten weten dat ze veilig waren. Daarnaast haalt hij aan dat 18 miljoen kleine ondernemingen in Europa Facebook gebruiken en als gevolg daarvan meer mensen konden aannemen.

“Maar het is in de laatste jaren ook duidelijk geworden dat we niet genoeg hebben gedaan om te voorkomen dat de tools die we gebouwd hebben, niet ten kwade aangewend worden. Of het nu ‘fake news’ is, het beïnvloeden van verkiezingen of ontwikkelaars die de gegevens van mensen misbruiken, we hebben onze verantwoordelijkheden niet breed genoeg bekeken. Dat was een vergissing, en dat spijt me.”

10.000 Facebook-jobs

Zuckerberg zal volgens de gelekte speech dubbel zoveel mensen aannemen die de veiligheid en privacy van de gebruikers moeten garanderen. Hij geeft toe dat hen dat winst zal kosten, “maar ik wil duidelijk zijn: mensen veilig houden zal altijd belangrijker zijn dan onze winstmarge optimaliseren.”

Hij belooft ook extra banen in Europa. “Tegen het einde van 2018 zal Facebook 10.000 mensen tewerkstellen doorheen 12 Europese steden, tegenover 7.000 vandaag. En we zullen blijven investeren. We willen bijvoorbeeld tegen 2020 een miljoen mensen en kleine ondernemingen laten deelnemen aan onze training in ‘digital skills’.”

“Mijn voornaamste prioriteit is altijd de sociale missie geweest om mensen samen te brengen, hen te helpen gemeenschappen te bouwen en de wereld dichterbij te brengen. Ik geloof sterk in wat we doen en als we deze uitdagingen bespreken, weet ik dat we zullen terugkijken en zien dat het helpen verbinden van mensen en meer mensen een stem geven een positieve kracht is in Europa en de hele wereld.”