Eeuwenoude “heilige graal van scheepswrakken” gevonden met miljarden aan schatten, maar experts geven niet alles prijs

Het Spaanse schip de San José werd ruim 300 jaar geleden tot zinken gebracht tijdens een zeeslag. Net als het schip zelf ging daarbij ook de legendarische lading, bestaande uit goud, zilver en smaragden verloren, verloren. Experts hebben na drie eeuwen de “heilige graal van de scheepswrakken” nu gevonden. De locatie blijft echter nog even geheim.

Op 8 juni 1708 was het handelsschip de San José op weg terug naar Spanje. Het was een groot galjoen met drie masten en 62 kanonnen. De 600 bemanningsleden waren met hun handelswaar naar het Caraïbische gebied getrokken en hadden inmiddels veel schatten aan boord. Voor de kust van Colombia werd het schip ’s nachts echter verrast door de Britten, waarmee Spanje op dat moment in oorlog verkeerde. De exacte manier waarop de zeeslag is verlopen, is niet duidelijk, maar de San José eindigde met al zijn rijkdommen op de bodem van de zee. Slechts een kleine groep bemanningsleden overleefde.

Honderden jaren lang bleef het een mysterie waar het wrak -en dus ook de schatten- zich bevond. Tot 27 november 2015. Een groep internationale experts wist de San José te lokaliseren voor de kust van de Colombiaanse havenplaats Cartagena, maakt het Amerikaanse Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) -dat deel uitmaakte van de expeditie- bekend.

Roger Dooley, een archeoloog van Maritime Archaeology Consultants (MAC), vond na een jarenlange zoektocht een tot dan toe onbekende zeekaart uit 1729, waarmee hij route van de laatste reis van de San José kon traceren. Vervolgens werd er een gebied afgezet en begon het speurwerk in het water. Het wrak werd uiteindelijk op 600 meter diepte gevonden met behulp van een speciale duikboot met sonar, de zogeheten REMUS 6000.

15 miljard euro

De REMUS 6000 maakt eerst foto’s van de kanonnen op de zeebodem, een belangrijk element om de identiteit van het wrak te bepalen door de gravures van dolfijnen. “Het wrak was gedeeltelijk bedekt met sediment, maar dankzij de camerabeelden konden we nieuwe details ontdekken”, stelt Mike Purcell van WHOI. “Het gaf een heel sterk gevoel van voldoening om het eindelijke te vinden, aldus WHOI-vicepresident Rob Munier. “Het was een geweldig moment.”

De San José had voor maar liefst 17 miljard dollar (ruim 15 miljard euro) aan schatten aan boord.