"Geen WK zonder Radja", Belgen steunen Nainggolan massaal op sociale media na niet-selectie

Belgen steunen Radja Nainggolan massaal nadat Roberto Martínez bekendmaakte dat de middenvelder niet in de voorselectie voor het WK in Rusland zit. Meer dan 14000 mensen hebben zich al op 'aanwezig' gezet op het Facebookevenement en de Twitterhashtag #Nainggolan is trending met al meer dan 2400 tweets.

Door zich op aanwezig of geïnteresseerd te zetten op het Facebookevenement "Geen WK zonder Radja! No WC without Radja! #AllforRadja", hopen de Radja-fans hun ongenoegen te uiten over de niet-selectie van Nainggolan voor het WK voetbal.

"Elke weldenkende voetbalsupporter weet dat Martinez daarmee een 'clear error' begaat", staat er te lezen in de beschrijving van het evenement. "Een Facebookevent zal daar spijtig genoeg geen verandering in brengen maar we kunnen de coach wel tonen hoe misnoegd we zijn. Steun Radja op elke mogelijke gelegenheid."

Naast de meer dan 14000 aanwezigen staan er ook nog eens meer dan 26000 mensen op 'geïnteresseerd'.

In het evenement wordt opgeroepen om een Radjamasker te downloaden, af te drukken en zo vaak mogelijk te dragen. Vooral bij wedstrijden van de Rode Duivels, zoals de oefenmatch van zaterdag 2 juni tegen Portugal in het Koning Boudewijnstadion.

Ook op Twitter uiten de fans van de AS Roma-sterspeler volop hun ontevredenheid met de hashtag #Nainggolan:

Een coach bewijst tactische kunde door een scorende middenvelder van wereldklasse in te passen in zijn elftal. Niet door hem thuis te laten #Martinez #Nainggolan #Tactical — Maarten Breckx (@MaartenBreckx) 21 mei 2018

Respect voor beslissingen vd trainer leer je als kleine jongen, maar deze grote jongen heeft het erg moeilijk met deze (foute) beslissing van Martinez...

We zullen wéér #grinta missen op #wk2018 #Nainggolan

Forza @OfficialRadja ??#krijgiknietuitgelegdinRome pic.twitter.com/xrpMWwKbfa — Dr. Luc Colemont (@LucColemont) 21 mei 2018

Spelers die voor het grof geld kiezen in een inferieure aziatische competitie, staan blijkbaar hoger in pikorde dan AS Roma clubman, krijger en halve finalist in CL @OfficialRadja. I'm lost. #Nainggolan in. #Martinez out. — Pukkie 2.0 (@Kup_B) 21 mei 2018

Toch zijn er ook mensen die begrip kunnen opbrengen voor de keuze van de bondscoach, of die er zich gewoon niets van aantrekken dat 'Il Ninja' niet meegaat naar het WK:

Plunder het zilverfonds, overspoel het land met illegale migranten of breek de belofte om begroting in evenwicht te brengen, geen Belg die er om geeft. Neem een of andere voetballer niet mee naar een of andere match en heel het land staat op z'n kop. Brood en spelen. #Nainggolan — Dries Van Langenhove (@DVanLangenhove) 21 mei 2018