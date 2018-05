Nainggolan: “Martinez heeft laten zien dat hij een man is. Dat apprecieer ik wel”

Radja Nainggolan behoort niet tot de voorselectie van 28 spelers die Roberto Martinez maandag samenstelde. De 30-jarige middenvelder was zo ontgoocheld dat hij meteen een punt achter zijn carrière als Rode Duivel zette. Vanmiddag had Nainggolan een gesprek met Eva De Roo op Studio Brussel waarin hij terugblikt op de afgelopen 24 uur.

“Ik voel me wel oké”, stelde Nainggolan. “Ik moet wel toegeven dat dit een van de meest teleurstellende momenten uit mijn carrière is. Ik heb er alles voor gedaan om mee te gaan naar het WK. Ik had er namelijk al een gemist. Als je niet voor je inzet beloond wordt, kun je weinig anders doen dan ontgoocheld zijn. Puur op basis van mijn prestaties ben ik ervan overtuigd dat ik een selectie verdien, maar er is een andere keuze gemaakt.”

“Toen ik op de bank zat, reageerde ik niet fout”

Nainggolan kreeg tijdens het weekend bezoek van de bondscoach. “Ik apprecieer dat wel”, aldus de ex-Rode Duivel. “Martinez heeft laten zien dat hij een man is. Als ik een probleem met iemand heb, dan spreek ik ook rechtstreeks met die persoon.”

“Over de reden van mijn niet-selectie ben ik niet tevreden. Hij zei me dat ik een topspeler ben bij Roma en dat ik onmogelijk tevreden kan zijn met enkele minuten op het WK. Ik heb dan maar geantwoord dat dat mij niet uitmaakt. Ik wil er vooral bij zijn op het WK. Ik heb al vaak op de bank gezeten bij de nationale ploeg en ik vind niet dat ik toen fout gereageerd heb.”

“Ik zou niet in het systeem van de bondscoach passen. De spelers in Rome spelen voor mij en de bondscoach had de tijd niet om mij in zijn systeem te integreren. Dat was zijn uitleg. Hij hanteert dat systeem nu al twee jaar en ik weet dat het moeilijk is voor mij om een basisplaats af te dwingen. Ook voor enkele minuten zou ik meegegaan zijn naar Rusland. Ook dan zou ik er voor de groep geweest zijn. Ik ben iemand die plezier maakt. In Rome, in Cagliari... overal koesteren ze goede herinneringen aan mij”, reflecteert Nainggolan.

“Ik gun het vooral de spelers”

Spelers zoals Toby Alderweireld betuigden hun steun al aan Nainggolan. “Ik heb veel ploeggenoten gehoord. Dat doet deugd en het bewijst dat ik goed in de groep lag. Uiteraard moeten ze in een goede schuif blijven liggen bij de coach. Ze gaan daarom ook zeggen dat ze de keuze respecteren.

De middenvelder is ook dankbaar voor de steun van de supporters. “Ik heb mijn sociale media niet meer geopend want ik kan niet meer scrollen”, zei hij. “Het is leuk om die dingen te lezen, dat betekent dat ik zeker respect heb afgedwongen. Het is eigenlijk allemaal niet nodig, want de keuze is toch al gemaakt.”

Of Nainggolan zelf naar Rusland trekt? “Neen, dat ga ik niet doen. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen supporter ben. Ik wens het team een heel goed toernooi toe en ga dubbel zo blij zijn als het kan winnen. Ik gun het vooral de spelers.”

“Beslissing was uit woede, maar ik sta er nog achter”

Nainggolan zette meteen een punt achter zijn carrière na de niet-selectie. “Het is genoeg geweest, zelfs als er een andere bondscoach komt. Ik kan het niet meer opbrengen om opnieuw te moeten vechten voor mijn plaats. Op het EK stond ik eindelijk in de ploeg na een hele tijd knokken. Toen kwam er een andere trainer en begon het spelletje opnieuw.”

“Ik heb mijn beslissing voor een groot deel uit woede gemaakt, dat is waar. Ik sta er wel nog altijd ten volle achter. De coach kiest nu duidelijk voor de jeugd en dan moet hij daar maar mee verdergaan. Ik ben nu 30 jaar, dus ik ben daar realistisch in. Ik heb wel iedereen altijd met veel respect behandeld. Als dat respect niet wederzijds is, hoeft het voor mij niet meer”, besloot een nog steeds teleurgestelde Nainggolan.

.@OfficialRadja reageert op zijn niet-selectie voor de @BelRedDevils op het WK in Rusland. Check het hele interview: https://t.co/152Bw6Gv4t pic.twitter.com/wNF55IcZb8 — Studio Brussel (@stubru) 22 mei 2018

