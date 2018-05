Na de wolf doet nu ook de lynx zijn intrede in Vlaanderen

Na de wolf doet nu ook de lynx zijn intrede in Limburg: eerste lynx gespot in Limburg. Video: TVL

Voeren - In het spoor van de wolf is nu ook de lynx gespot Vlaanderen, om precies te zijn in het Limburgse Voeren. Dat is aan de redactie van TV Limburg bevestigd door meerdere bronnen.

De lynx is een middelgrote katachtige die zich onderscheidt door pluimpjes aan de oren en een korte staart. Het dier staat ook bekend als het spook van het bos, door zijn schuwe karakter.



Toch wist een politieagent de lynx in Voeren te fotograferen. Milieuverenigingen schakelden Nederlandse specialisten in om te bepalen of het daadwerkelijk gaat om 'het spook van het bos'. Na verschillende metingen en simulaties concludeerden zij dat het dier op de foto zo goed als zeker een lynx is.



Lynxen staan aan de top van de voedselpyramide. Ze jagen vooral op hazen, reeën, knaagdieren en patrijzen.