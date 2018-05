Werf van Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen stilgelegd na klacht van buurtbewoners

Antwerpen - De Raad voor Vergunningsbetwisting heeft de aanleg van de eerste van twee geplande ondergrondse parkings aan de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen laten stilleggen. Dat meldt de stad. Twee buurtbewoners hebben dit weekend een schorsingsprocedure opgestart “bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. Het gaat om een tijdelijke schorsing, benadrukt de stad, in afwachting van een uitspraak over die procedure donderdag.

De buurtbewoners dienden eind 2017 al een beroep in tegen de bouwvergunning voor de parking, maar omdat een uitspraak op zich liet wachten beslisten ze afgelopen weekend hoogdringendheid in te roepen omdat er anders “onomkeerbare schade” zou zijn door de werken, die onlangs van start gingen.

Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) betreurt in een reactie de “zeer uitzonderlijke beslissing” van de Raad voor Vergunningsbetwisting, zonder de stad te horen. “Ook is het zeer betreurenswaardig dat een project van deze omvang, met enorme maatschappelijke meerwaarde voor de buurt, de horeca rond het plein en de stad Antwerpen, door enkelen kan worden stilgelegd”, vindt hij. “Hierdoor zullen de werken ongetwijfeld langer duren.”

De parking is het eerste onderdeel van de volledige heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken, van de huidige gratis openluchtparking en voormalige locatie van de Sinksenfoor tot een grote groene zone met daaronder dus twee betaalparkings. De plannen kwamen nota bene tot stand na een ruim inspraakproces met de buurt.

Ook zelfstandigenorganisatie Unizo Antwerpen Stad reageert misnoegd. “Na een lang en constructief participatietraject met de buurt en de lokale handelaars, hebben de buurtbewoners gekregen wat ze wilden: de Sinksenfoor is weg en er komt een ondergrondse parking”, zegt voorzitter Nico Volckeryck. “Het is dan ook ongehoord dat enkele buurtbewoners met dit kortgeding een hele buurt en stad gijzelen en spelen met het inkomen van de ondernemers in de binnenstad. (