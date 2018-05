Beerschot Wilrijk legt verdediger van failliete buren vast

Antwerpen - Beerschot Wilrijk heeft Pierre Bourdin overgenomen van het failliete SK Lierse. De Franse centrale verdediger zette dinsdag zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen op het Kiel.

Beerschot Wilrijk kondigt de 24-jarige Bourdin aan als de natuurlijke opvolger van Arjan Swinkels, die bij KV Mechelen tekende. 'Het is de bedoeling dat hij leiding gaat geven aan ons verdedigend compartiment', zegt technisch manager Jan Van Winckel. 'Zijn polyvalentie is een extra troef. In principe is hij een centrale verdediger, maar hij kan ook probleemloos op de flank worden uitgespeeld.'

Bourdin genoot zijn jeugdopleiding bij Paris Saint-Germain, maar in de Franse hoofdstad raakte de verdediger niet verder dan het B-elftal. Cercle Brugge nam de Fransman in 2014 over, drie seizoenen later tekende hij bij Lierse. Daar lag hij in principe nog vast tot medio 2020, maar door de vereffening van de Pallieters kwam Bourdin vrij.