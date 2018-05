Zit Ierse bouwvakker en vader van twee achter de verdwijning van negen jonge vrouwen?

Na een klopjacht van twee dagen heeft de Ierse politie het lichaam van de ontvoerde studente Jastine Valdez gevonden. Haar ontvoerder Mark Hennessy werd doodgeschoten door politieagenten maar liet aanwijzingen na over de locatie van Valdez’s lichaam. Politieonderzoek moet nu uitwijzen of Hennessy gelinkt kan worden aan een hele reeks verdwijningen uit het verleden.

Op 19 mei is de 24-jarige studente Jastine Valdez alleen op weg naar huis. Op haar route van het stadje Bray, 20 kilometer ten zuiden van Dublin, naar haar ouderlijk huis wordt ze in een wagen gesleurd door een onbekende man. De ontvoering wordt onmiddellijk aan de politie gemeld door een passerende bestuurster die het voorval ziet gebeuren.

Een paar uur later slaan ook de ouders van Valdez alarm wanneer hun dochter niet thuiskomt en het contact wegvalt. Ze waarschuwen de politie. De ontvoering van de jonge vrouw wordt officieel gelinkt aan de verdwijning van Valdez.

In de vroege ochtend van 20 mei vindt de politie de handtas van Valdez, niet ver van de plek waar ze werd ontvoerd. Daarna raken de ordediensten het spoor bijster. Een grootschalige zoekactie met tientallen agenten en een helikopter levert niets op. Prompt sturen ze een opsporingsbericht uit van Valdez én van de wagen waarin de jonge vrouw ontvoerd werd.

In de late namiddag krijgen ze dan toch een bruikbare tip binnen. De gesignaleerde wagen is gespot op de parking van een bedrijfsterrein. De politie omsingelt de wagen en de bestuurder. De man die later geïdentificeerd zou worden als Mark Hennessy stapt uit en dreigt zichzelf te verminken met een mes. Wanneer hij een politieagent aanvalt, word hij neergeschoten en sterft aan zijn verwondingen.

In de wagen van de overleden man vindt de politie bloedsporen en een briefje geschreven door Hennessy. Wat er in het briefje staat is nog niet duidelijk, maar de politie kan er de locatie van het lichaam van Valdez uit afleiden. Niet veel later wordt het lichaam van Valdez gevonden in het struikgewas van een oude mijnsite.

“Ik heb iets verschrikkelijk gedaan. Ik zal niet meer naar huis komen.”

Het bloed in de wagen blijkt na onderzoek van Hennessy te zijn. Blijkbaar verwondde de man zichzelf voor de politie ter plaatse kwam. Naast de locatie van het lichaam schrijft Hennessy een verontschuldiging op het briefje, bij wijze van afscheid. Ook telefoneerde de veertiger naar zijn vrouw om afscheid te nemen. “Ik heb iets verschrikkelijk gedaan. Ik zal niet meer naar huis komen.”

De 40-jarige Mark Hennessy werkte als bouwvakker en had een gezin met twee kinderen. Hij woonde in Bray en stond niet bekend bij de politie voor vergelijkbare feiten. Tot op heden wijst niets er op dat Hennessy en Valdez elkaar kenden.

Het lichaam van Jastine Valdez moet nog een autopsie ondergaan. Wel schrijven Ierse media dat Valdez waarschijnlijk gewurgd werd binnen de 45 minuten na haar ontvoering. Nadat hij het lichaam gedumpt had, werd Hennessy nog gezien in verschillende cafés in de buurt.

De 24-jarige Jastine kwam van de Filipijnen naar Ierland om te studeren. Haar ouders vestigden zich al enkele jaren eerder in Ierland voor hun werk. Valdez was enig kind. Kort nadat haar lichaam werd gevonden, richtten vrienden en familie een crowdfunding campagne opom de ouders te helpen met de kosten van de uitvaart.

De Ierse Verdwijningsdriehoek

De Ierse politie vergelijkt het DNA van Hennessy nu ook met dat uit oudere moordzaken. Zij denken dat Mark Hennessy mogelijk verantwoordelijk is voor een reeks onopgeloste verdwijningen in de jaren ‘90. Vanaf 1993 verdwenen acht jonge vrouwen in een tijdspanne van vijf jaar. Alle verdwijningen gebeurden in het gebied dat bekend werd als ‘The Irish Vanishing Triangle’, De Ierse Verdwijningsdriehoek.

De veiligheidsdiensten vermoedde dat dit het werk was van een seriemoordenaar maar kon de dader nooit vatten. Het is echter maar de vraag of het DNA van Hennessy iets zal opleveren. Geen van de acht vrouwen werd ooit teruggevonden en de politie heeft erg weinig verdacht DNA om dat van Hennessy mee te vergelijken.