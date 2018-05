Zeldzaam virus dat hersenen beschadigt bereikt toeristische regio: al zeker 10 doden, 100 mensen in quarantaine

In het zuiden van India zijn minstens 10 mensen omgekomen door een zeer besmettelijk virus: er is geen vaccin voor, en in 75 procent van de gevallen leidt het virus tot de dood. Het is een zeldzaam virus, maar een echte uitbraak kan volgens de Wereldgezondheidsorganisatie catastrofaal zijn.

De ziekte, het Nipah-virus, kwam voor het eerst voor in het district Kozhikode. Daar werd intussen na de melding van die 10 doden de medische noodtoestand uitgeroepen. Zeker 100 andere mensen werden in quarantaine geplaatst. Van twee andere mensen staat intussen vast dat ze besmet zijn met het virus. Zij zijn in kritieke toestand.

Foto: AFP

De meeste overledenen zijn van dezelfde familie. Maar daarnaast is ook een verpleegster gestorven die patiënten die besmet waren met het virus heeft behandeld. Het gaat om de 31-jarige Lini Puthusheri. Omdat gevreesd werd dat ze de ziekte zou overbrengen, heeft de verpleegster niet meer kunnen of mogen praten met haar echtgenoot en twee jonge kinderen voor ze stierf. Ze liet een emotionele boodschap achter voor haar familie. “Ik denk dat het bijna mijn tijd is. Ik zal jullie waarschijnlijk niet meer kunnen zien. Sorry. Zorg goed voor onze kinderen”, schreef ze.

Hulpverleners moeten nu sowieso handschoenen en mondmaskers dragen wanneer ze mensen behandelen die mogelijk besmet zijn. De mensen wordt aangeraden geen sap van dadelpalm meer te drinken, geen fruit te eten dat er verdacht uitziet, geen fruit aan te raken dat er verdacht uitziet of buitenshuis geen fruit te eten.

Er zijn intussen ook meldingen dat veel ambulanciers weigeren om overleden slachtoffers naar het crematorium te brengen, uit vrees om besmet te raken.

Lini Puthusheri

In streek waar ook toeristen komen

Het Nipah-virus breekt al voor de derde keer uit in India. Maar dit keer is dat voor de eerste keer in een streek die tegenwoordig steeds populairder wordt bij toeristen. “Dit is een nieuwe situatie voor ons”, zegt K.K. Shailaja van het departement gezondheid van de staat Kerala. “We hebben geen eerdere ervaring in het omgaan met het Nipah-virus. We hopen dat we deze uitbraak kunnen stoppen.”

Fruitvleermuizen

Het virus kan overgeleverd worden van mens op mens. Ook varkens kunnen besmet raken en de ziekte doorgeven aan mensen. Fruitvleermuizen worden gezien als voornaamste gastheer van Nipah. En vermoedelijk moet de oorzaak van de uitbraak nu ook daar gezocht worden. In een van de waterbronnen die gebruikt werden door de familie die dodelijk werd getroffen, werden meerdere vleermuizen aangetroffen. De waterbron werd intussen gesloten en mensen die in de buurt wonen, werden geëvacueerd.

Risico op wereldwijde catastrofale pandemie

Een van de waterbronnen die werd afgesloten. Foto: AFP

Nipah staat op de lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van ziektes die kunnen leiden tot een wereldwijde catastrofale epidemie, net zoals bijvoorbeeld Zika en Ebola. De WHO volgt de situatie dan ook op de voet.

De incubatietijd van het virus is vijf tot 14 dagen. Dat wil zeggen dat het zo lang duurt vooraleer mensen symptomen beginnen te krijgen. Hierdoor is het moeilijker om de ziekte te doen stoppen: nog voor er symptomen zijn, kunnen mensen die besmet zijn met het virus, Nipah al hebben doorgegeven aan anderen. De symptomen zijn koorts, hoofdpijn, duizeligheid en mentale verwardheid. Vrij snel na de symptomen raakt de patiënt in een coma, omdat de hersenen opzwellen en ernstig worden aangetast. Mensen die het virus overleven, kunnen ernstige hersenschade oplopen.

Het Nipah-virus is vrij ‘recent’ en komt niet vaak voor. Het dook pas in 1998 voor het eerst op, en dat in Maleisië. Daarna werden ook mensen in Bangladesh en Singapore getroffen. In totaal zijn er al zeker 300 mensen gestorven door het virus.