Marouane Fellaini neemt het op voor Nainggolan: “Wij, de spelers, begrijpen het ook niet”

Ook bij de wel geselecteerde Rode Duivels is het nieuws van de niet-selectie van Radja Nainggolan niet op applaus onthaald. VTM haalde Marouane Fellaini voor de camera. De speler van Man. United, nog even op vakantie in Spanje, liet duidelijk verstaan dat hij de beslissing van Martinez moeilijk kan plaatsen.

Nainggolan en Fellaini zijn doorheen de jaren goede vrienden geworden. Fellaini liet voor de camera weten dat hij moeite heeft met de niet-selectie van Nainggolan. “Het is een grote verrassing, maar het is de keuze van de trainer. Het is de coach die beslist, hij is de baas.”

Maar de beslissing is niet meteen in goede aarde gevallen. Fellaini: “Er zijn heel wat spelers ontgoocheld vandaag, net zoals het Belgische publiek dat is. Maar we moeten de beslissing van de coach respecteren.”

Beide spelers hebben al contact gehad met elkaar. “Hij was teleurgesteld”, bevestigt Fellaini. “Ik heb hem gezegd om de beslissing van de coach te respecteren. De coach zal wel zijn redenen hebben. We moeten dat accepteren. Wij, de spelers begrijpen het ook niet, omwille van zijn kwaliteiten. Ik denk wel dat hij mentaal sterk is. Dat hij stopt als international, kan ik begrijpen. Maar ik ben er zeker van dat hij volgend seizoen nog sterker zal zijn.”