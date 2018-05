Code rood voor Chadli, Fellaini, Alderweireld en Vermaelen: amper gespeeld, maar toch naar het WK. Moeten we ons zorgen maken?

Het is geen fraai lijstje. Nacer Chadli, Toby Alderweireld en Thomas Vermaelen zijn drie potentiële basisspelers voor België op het WK voetbal en Fellaini is vaak onze joker als het erop aankomt, maar ze hebben in 2018 alle vier amper speelminuten in de benen. Kan dat voor problemen zorgen in Rusland?