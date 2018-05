Britten herdenken slachtoffers van aanslag concert in Manchester

Exact één jaar geleden, op 22 mei 2017, werden 22 mensen gedood door een zelfmoordterrorist. Dat gebeurde in de hal van de Manchester Arena, waar op dat moment het concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande net was afgelopen. Het concert werd vooral bijgewoond door jongeren en gezinnen met kinderen. Onder de slachtoffers bevonden zich dan ook veel jongeren. Ook een aantal ouders die in de hal hun kind stonden op te wachten, stierven bij de aanslag. Meer dan 120 mensen raakten gewonden. ISIS eiste de aanslag op.