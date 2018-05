Kersvers kapitein is overtuigd: “Engeland kan wereldkampioen worden”

Engeland-coach Garreth Southgate heeft Harry Kane officieel aangesteld als kapitein van de Engelse nationale ploeg. “Engeland kan straks wereldkampioen worden”, vertelde Kane tijdens zijn eerste persconferentie als skipper.

Het Engelse nationale elftal is al sinds een jaar op zoek naar een vaste kapitein. Coach Garreth Southgate heeft de knoop doorgehakt en Harry Kane definitief aangesteld als zijn nieuwe skipper. De aanvaller van Tottenham is vereerd. “Ik wist het al een paar dagen maar nu is het ook officieel”, aldus Kane die voortvarend van start ging. “Engeland kan wereldkampioen worden. De Premier League is de grootste competitie van de wereld, dan mag je dromen van de wereldtitel. Ik kan hier niet zitten en zeggen dat we geen wereldkampioen kunnen worden. Want het is wel zo, we kunnen die wereldtitel grijpen.”

Kane roemt de mentale sterkte van het jonge team. “Winnen zit in ons DNA, bij mij en bij mijn teamgenoten. We hebben ooit allemaal gedroomd dat we die wereldbeker in de lucht steken. Wel, nu krijgen we de kans om die droom te realiseren.”

Toch is de tegenstander van de Rode Duivels geen favoriet. Kane: “Dat klopt maar wie had gedacht dat Liverpool de finale van de Champions League zou spelen? Niemand. Onze jonge leeftijd hoeft ook geen nadeel te zijn. Kijk maar naar hoe Alex Ferguson met een jong Manchester United kampioen speelde en ook de jaren nadien de Premier League domineerde. Jeugdigheid hoeft geen nadeel te zijn.”