Maithili (13) krijgt na 22 maanden strijd en zware behandelingen in het buitenland slecht nieuws te horen van de dokters: “Waarom moet ik verder vechten als mijn tumor toch niet geneest?"

Vind ik nog ergens de energie om een ultieme keer tegen een agressieve tumor te vechten of geef ik de strijd op? Die vraag moet de 13-jarige Maithili na 22 maanden ziekte en zware behandelingen zelf beantwoorden. Het meisje is mentaal gekraakt nu ze nog eens slecht nieuws te horen kreeg van de dokters. “Hoe hard haar beslissing ook kan zijn, we zullen haar beslissing respecteren”, zeggen haar ouders.