Belgisch bedrijfje verhuurt minilabo’s in de ruimte, voor “amper” 50.000 euro

Experimenten in de ruimte zijn niet meer alleen weggelegd voor grote bedrijven of instellingen. Ook particulieren of scholen kunnen vanaf nu hun eigen onderzoek uitvoeren in het Internationaal Ruimtestation (ISS). Al wat je moet doen is een doosje van 10 kubieke centimeter reserveren bij het Belgische bedrijf Space Application Services. En 50.000 euro ophoesten.

Je kan er planten indoen, om te zien hoe anders ze in de ruimte groeien dan op aarde. Handig om weten, voor als we ooit een planeet zouden koloniseren. Je kan zien welk voedsel het best gedijt in de ruimte ...